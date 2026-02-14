Portes Ouvertes Maison d’Accueil Spécialisée, La Maison du Sorbier des Oiseleurs, La Ferté-Gaucher

Portes Ouvertes Maison d’Accueil Spécialisée 19 février – 9 avril, certains jeudis La Maison du Sorbier des Oiseleurs Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-04-09T10:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00

Les Portes Ouvertes sont l’occasion de découvrir nos pratiques, de rencontrer nos professionnels et d’explorer les métiers d’une équipe pluridisciplinaire engagée au quotidien.

La Maison du Sorbier des Oiseleurs La Ferté-Gaucher La Ferté-Gaucher 77320 Seine-et-Marne Île-de-France

Venez découvrir un établissement médico-social dédié à l’accompagnement d’adultes en situation de handicap