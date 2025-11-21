Portes ouvertes Maison de l’Industrie – UIMM Brive-la-Gaillarde – Agence BRIVE LA MARQUISIE Brive-la-Gaillarde

Portes ouvertes Maison de l’Industrie – UIMM Vendredi 21 novembre, 13h00 Brive-la-Gaillarde – Agence BRIVE LA MARQUISIE Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T13:00:00+01:00 – 2025-11-21T14:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T13:00:00+01:00 – 2025-11-21T14:00:00+01:00

Avec l’industrie, fabrique ton avenir Comme chaque année durant la semaine de l’industrie, l’UIMM organise des portes ouvertes à la Maison de l’Industrie à Brive avec différents stands (mobilité, hébergement, aides ), des animations et cette année des entreprises venant faire des infos/démos sur leur métier. Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion ou simples curieux : venez rencontrer les équipes de l’UIMM, découvrir les plateaux techniques et trouver la formation qui vous ress

Brive-la-Gaillarde – Agence BRIVE LA MARQUISIE 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Rivet Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525936 »}]

Avec l’industrie, fabrique ton avenir Comme chaque année durant la semaine de l’industrie, l’UIMM organise des portes ouvertes à la Maison de l’Industrie à Brive avec différents stands (mobilité, héb 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie