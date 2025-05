Portes Ouvertes – Maison de quartier de Doulon Nantes, 21 mai 2025 18:15, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 18:15 – 19:30

Gratuit : non Sur réservation Participation demandée (déduite lors de l’inscription) :Cours ados/adultes : 10€Cours enfants : 5€ Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Envie de bouger, de vibrer et de (re)découvrir l’expression corporelle à travers les rythmes africains ?Venez tester nos cours lors de portes ouvertes ! Le programme des cours : Danse africaine (ados adultes) : lundi à 19h30 Gymnase IV de Malakoff, Rue d’Angleterre Afrogym : mardi à 19h15 à la Maison de Quartier de Doulou, Rue de la Basse chenaie Afrogym : mercredi à 18h15 au Centre Socioculturel Beaulieu, Rue Marc Vaubourgoin Eveil danse africaine (+ 4 ans) : mardi à 18h à la Maison de Quartier de Doulon, Rue de la Basse chenaie Initiation danse africaine (+ 6 ans) : mercredi à 17h au Centre Socioculturel Beaulieu, Rue Marc Vaubourgoin Viens danser, transpirer et t’exprimer avec nous dans la bonne humeur, l’énergie et le partage !

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 06 99 77 45 40 https://ablawa.fr/