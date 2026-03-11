Portes ouvertes Maison des Aqueducs parking chemin du Buis Vénérand
Portes ouvertes Maison des Aqueducs
parking chemin du Buis chemin des lavandières Vénérand Charente-Maritime
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Profitez des portes ouvertes pour venir découvrir ce nouveau lieu dédié aux aqueducs gallo-romains de Saintes !
parking chemin du Buis chemin des lavandières Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 contact@maison-des-aqueducs.fr
English :
Take advantage of the open house to discover this new site dedicated to the Gallo-Roman aqueducts of Saintes!
