Portes ouvertes Maison des Aqueducs parking chemin du Buis Vénérand

Portes ouvertes Maison des Aqueducs

chemin du Buis chemin des lavandières Vénérand Charente-Maritime

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

2026-04-04

Profitez des portes ouvertes pour venir découvrir ce nouveau lieu dédié aux aqueducs gallo-romains de Saintes !

+33 5 46 74 23 82 contact@maison-des-aqueducs.fr

English :

Take advantage of the open house to discover this new site dedicated to the Gallo-Roman aqueducts of Saintes!

