Portes Ouvertes Make Ici Morvan Make ICI Morvan Lormes

Portes Ouvertes Make Ici Morvan

Make ICI Morvan 15 Rue des moulins Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 13:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre de la 18e édition du “Mois de l’économie sociale et solidaire”, de 10h à 13h. Au programme Visite des ateliers et échange avec les résident(e)s, rencontre avec l’association les Amis de Make Ici Morvan, Initiation à la broderie, Apéro convivial à 13h. Gratuit et ouvert à tout le monde. Accès piétons (parking PMR dispo devant le bâtiment), parking rue des Promenades et route de Corbigny (300m) .

Make ICI Morvan 15 Rue des moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 36 09 56

English : Portes Ouvertes Make Ici Morvan

German : Portes Ouvertes Make Ici Morvan

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes Ouvertes Make Ici Morvan Lormes a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs