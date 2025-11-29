Portes Ouvertes Make Ici Morvan Make ICI Morvan Lormes
Dans le cadre de la 18e édition du “Mois de l’économie sociale et solidaire”, de 10h à 13h. Au programme Visite des ateliers et échange avec les résident(e)s, rencontre avec l’association les Amis de Make Ici Morvan, Initiation à la broderie, Apéro convivial à 13h. Gratuit et ouvert à tout le monde. Accès piétons (parking PMR dispo devant le bâtiment), parking rue des Promenades et route de Corbigny (300m) .
Make ICI Morvan 15 Rue des moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 36 09 56
