Portes ouvertes Marché de Noël Cave des Vignerons d’Igé Igé

Cave des Vignerons d’Igé 41 Rue du Tacot Igé Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

La Cave des Vignerons d’Igé vous invite à un week-end chaleureux et festif pour lancer les célébrations de Noël !

Au programme, marché de Noël. Découvrez des idées cadeaux originales et artisanales, parfaites pour gâter vos proches. Promotions spéciales sur nos vins pour remplir vos paniers de fêtes à prix doux. Jeu concours Participez pour tenter de remporter de magnifiques surprises !

Deux jours de convivialité autour de nos vins et de la gastronomie, pour partager des moments chaleureux en famille ou entre amis.

Réservez dès maintenant vos repas pour garantir votre place et ne rien manquer de cette belle fête ! Menu terrine de sandre, suprême de poulet sauce écrevisse, gratin dauphinois, fromage blanc, dessert & café. .

Cave des Vignerons d'Igé 41 Rue du Tacot Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

