Salles-de-Villefagnan

Portes ouvertes Marpen insertion et formation

1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découverte des métiers et vente de meubles anciens

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1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 78 03

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English :

Discovering the trades and selling antique furniture

L’événement Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente