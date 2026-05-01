Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan
Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan samedi 30 mai 2026.
Salles-de-Villefagnan
Portes ouvertes Marpen insertion et formation
1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Découverte des métiers et vente de meubles anciens
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1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 78 03
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English :
Discovering the trades and selling antique furniture
L’événement Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente