Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan

Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 rue de l'église

Ville : 16700 Salles-de-Villefagnan

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Salles-de-Villefagnan

Portes ouvertes Marpen insertion et formation

1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Découverte des métiers et vente de meubles anciens
  .

1 rue de l’église Salles-de-Villefagnan 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 78 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering the trades and selling antique furniture

L’événement Portes ouvertes Marpen insertion et formation Salles-de-Villefagnan a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente