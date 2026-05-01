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Portes ouvertes Massérac

Portes ouvertes Massérac samedi 23 mai 2026.

Adresse : Allée des goisbeaux

Ville : 44290 Massérac

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 0 0

Massérac

Portes ouvertes

Allée des goisbeaux Massérac Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

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Allée des goisbeaux Massérac 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 61 58 81 05  koantiz@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes Massérac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44