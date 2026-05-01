Portes ouvertes Massérac
Portes ouvertes Massérac samedi 23 mai 2026.
Massérac
Portes ouvertes
Allée des goisbeaux Massérac Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
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Allée des goisbeaux Massérac 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 61 58 81 05 koantiz@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes Massérac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44