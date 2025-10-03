Portes ouvertes Médiathèque De Mercuès Mercuès

Portes ouvertes Médiathèque De Mercuès Mercuès vendredi 3 octobre 2025.

Portes ouvertes Vendredi 3 octobre, 09h30 Médiathèque De Mercuès Lot

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Découverte ludique de l’espace culturel de Mercuès

Venez (re)découvrir l’espace culturel de Mercuès de manière amusante et interactive !

Petits et grands pourront participer à une chasse au trésor captivante, s’initier à des ateliers créatifs, ou se laisser emporter par des lectures surprenantes.

Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, de stimuler votre curiosité et de redécouvrir le lieu sous un angle joyeux et créatif.

Médiathèque De Mercuès Chemin de la Portette 46090 Mercuès Mercuès 46090 Lot Occitanie 0565224967 https://www.mediatheque.grandcahors.fr/

Biblis en folie 2025

commune de Mercuès