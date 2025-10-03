Portes ouvertes Médiathèque De Plestin Les Grèves Plestin-les-Grèves

gratuit

À l’occasion de biblis en folie, la médiathèque organise une porte ouverte le VENDREDI 3 OCTOBRE de 16 à 20 h 30.

À cette occasion, une vente de livres et revues retirés du fonds sera proposée.

Côté animation, pour agrémenter cette action, le groupe musical LES MEKANOL de l’Office culturel municipal Ti an Holl proposera une séance de répétition délocalisée de 19 h à 20 h 30.

Médiathèque De Plestin Les Grèves Place d’Auvelais 22310 Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 22310 Côtes d’Armor Bretagne 0296356042 http://mediatheque.plestinlesgreves.bzh Parking, accès handicapés

