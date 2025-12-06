Portes Ouvertes Mehun-sur-Yèvre

Portes Ouvertes

2 Rue Sophie Barrère Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Poussez la porte d’un atelier d’artistes et plongez au cœur de la création !

Christine Tatin ouvre son atelier d’illustration et de gravure pour deux journées de découvertes artistiques.

Cette année, elle accueille la céramiste Christelle Galland, qui présentera ses sculptures au milieu des gravures exposées.

Un rendez-vous chaleureux pour échanger avec deux créatrices passionnées et explorer leurs univers complémentaires. .

2 Rue Sophie Barrère Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 29 04 28

English :

Push open the door of an artist?s studio and plunge into the heart of creation!

