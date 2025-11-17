Portes ouvertes : métiers de l’industrie et du nucléaire HP FORMATION Béligneux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T12:00:00

Présentation de l’industrie nucléaire (implantations, fonctionnement, métiers) 60 minutes animées par EDF : HP Formation.

Présentation d’un apprenant ayant bénéficié d’une de nos formations.

Présentations des métiers de :

– Soudeurs

– Tuyauteurs

– Robinetiers

Ces présentations seront animées par des experts du domaine avec une visite des ateliers afin d’immerger les personnes.

HP FORMATION 01360 Béligneux Béligneux 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.billetweb.fr/portes-ouvertes-metiers-de-lindustrie-et-du-nucleaire

HP Formation et EDF vous proposent une présentation de la filière nucléaire et de ses opportunités de carrière.