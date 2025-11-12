Portes ouvertes Métripolis Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence
Portes ouvertes Métripolis Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence mercredi 12 novembre 2025.
Portes ouvertes Métripolis
Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-12 18:00:00
fin : 2025-12-09 19:30:00
2025-11-12 2025-12-09
Venez visiter le centre de tri des emballages et papiers de MéTripolis à Portes-lès-Valence !
Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 80 00 portesouvertes@sytrad.fr
English :
Come and visit the MéTripolis packaging and paper sorting center in Portes-lès-Valence!
German :
Besuchen Sie das Sortierzentrum für Verpackungen und Papier von MéTripolis in Portes-lès-Valence!
Italiano :
Venite a visitare il centro di selezione degli imballaggi e della carta MéTripolis a Portes-lès-Valence!
Espanol :
Venga a visitar el centro de clasificación de envases y papel de MéTripolis en Portes-lès-Valence
L’événement Portes ouvertes Métripolis Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme