Portes ouvertes Métripolis Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence

Portes ouvertes Métripolis

Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-12-09 19:30:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-12-09

Venez visiter le centre de tri des emballages et papiers de MéTripolis à Portes-lès-Valence !

+33 4 75 57 80 00 portesouvertes@sytrad.fr

English :

Come and visit the MéTripolis packaging and paper sorting center in Portes-lès-Valence!

German :

Besuchen Sie das Sortierzentrum für Verpackungen und Papier von MéTripolis in Portes-lès-Valence!

Italiano :

Venite a visitare il centro di selezione degli imballaggi e della carta MéTripolis a Portes-lès-Valence!

Espanol :

Venga a visitar el centro de clasificación de envases y papel de MéTripolis en Portes-lès-Valence

