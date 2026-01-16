Portes Ouvertes MFR Lesparre MFR Lesparre-Médoc

Portes Ouvertes MFR Lesparre

MFR 34 Rue du Lieutenant-Col. Jean de Laguar Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La MFR de Lesparre organise ses portes ouvertes.

Vous découvrirez les nombreuses formations et métiers proposés par l’établissement.

4° 3° d’orientation

Commerce et vente

Services à la personne et animation

Restauration et hôtellerie

New métiers de la coiffure .

+33 5 56 41 06 79

