Portes Ouvertes MFR Lesparre MFR Lesparre-Médoc samedi 31 janvier 2026.

MFR 34 Rue du Lieutenant-Col. Jean de Laguar Lesparre-Médoc Gironde

Gratuit

Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

2026-01-31

La MFR de Lesparre organise ses portes ouvertes.
Vous découvrirez les nombreuses formations et métiers proposés par l’établissement.
4° 3° d’orientation
Commerce et vente
Services à la personne et animation
Restauration et hôtellerie
New métiers de la coiffure   .

MFR 34 Rue du Lieutenant-Col. Jean de Laguar Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 06 79 

