Portes Ouvertes MFR St-Yzans MFR Saint-Yzans-de-Médoc

La MFR de Saint-Yzans ouvre ses portes toute la matinée, pour vous permettre de découvrir de nombreuses formations et métiers proposés principalement pour adultes

Bâtiment & maintenance

Viticulture vin agriculture

Environnement & nature

New certifications

Sst

Formation tuteur

Formation intra entreprise

Certiphyto .

MFR 11 Rue de Rigon Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 05 17

