Portes Ouvertes MFR St-Yzans MFR Saint-Yzans-de-Médoc

Portes Ouvertes MFR St-Yzans
MFR 11 Rue de Rigon Saint-Yzans-de-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La MFR de Saint-Yzans ouvre ses portes toute la matinée, pour vous permettre de découvrir de nombreuses formations et métiers proposés principalement pour adultes
Bâtiment & maintenance
Viticulture vin agriculture
Environnement & nature
New certifications
Sst
Formation tuteur
Formation intra entreprise
Certiphyto .
English : Portes Ouvertes MFR St-Yzans
