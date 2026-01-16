Portes Ouvertes MFR St-Yzans MFR Saint-Yzans-de-Médoc

Portes Ouvertes MFR St-Yzans

Portes Ouvertes MFR St-Yzans MFR Saint-Yzans-de-Médoc samedi 31 janvier 2026.

Portes Ouvertes MFR St-Yzans

MFR 11 Rue de Rigon Saint-Yzans-de-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La MFR de Saint-Yzans ouvre ses portes toute la matinée, pour vous permettre de découvrir de nombreuses formations et métiers proposés principalement pour adultes
Bâtiment & maintenance
Viticulture vin agriculture
Environnement & nature
New certifications
Sst
Formation tuteur
Formation intra entreprise
Certiphyto   .

MFR 11 Rue de Rigon Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 05 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes Ouvertes MFR St-Yzans

L’événement Portes Ouvertes MFR St-Yzans Saint-Yzans-de-Médoc a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Médoc-Vignoble