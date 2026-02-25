Portes ouvertes modélisme ferroviaire MTN 24 Neuvic

Portes ouvertes modélisme ferroviaire

MTN 24 27 Rue du Grand Mur Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Découvrez l’univers captivant des trains miniatures !

2 grands réseaux, de la vapeur au TGV dans des décors animés.

Les plus jeunes pourront conduire les trains, sous les conseils des adhérents.

Tout public.

Entrée gratuite

10h-12h et 14h-17h, 27 route du grand Mur

Modélisme Trains Neuvic 24

Découvrez l’univers captivant des trains miniatures !

2 grands réseaux, de la vapeur au TGV dans des décors animés.

Les plus jeunes pourront conduire les trains, sous les conseils des adhérents.

Tout public.

Entrée gratuite

10h-12h et 14h-17h, 27 route du grand Mur

Modélisme Trains Neuvic 24 06 81 13 82 45 06 51 81 38 76 .

MTN 24 27 Rue du Grand Mur Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 13 82 45

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English : Portes ouvertes modélisme ferroviaire

Discover the captivating world of model trains!

2 major networks, from steam to TGV, in animated settings.

Younger children can drive the trains under the guidance of our members.

Open to all.

Free admission

10am-12pm and 2pm-5pm, 27 route du grand Mur

Model Trains Neuvic 24

L’événement Portes ouvertes modélisme ferroviaire Neuvic a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord