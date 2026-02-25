Portes ouvertes modélisme ferroviaire MTN 24 Neuvic
Portes ouvertes modélisme ferroviaire MTN 24 Neuvic vendredi 10 avril 2026.
Portes ouvertes modélisme ferroviaire
MTN 24 27 Rue du Grand Mur Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Découvrez l’univers captivant des trains miniatures !
2 grands réseaux, de la vapeur au TGV dans des décors animés.
Les plus jeunes pourront conduire les trains, sous les conseils des adhérents.
Tout public.
Entrée gratuite
10h-12h et 14h-17h, 27 route du grand Mur
Modélisme Trains Neuvic 24
Découvrez l’univers captivant des trains miniatures !
2 grands réseaux, de la vapeur au TGV dans des décors animés.
Les plus jeunes pourront conduire les trains, sous les conseils des adhérents.
Tout public.
Entrée gratuite
10h-12h et 14h-17h, 27 route du grand Mur
Modélisme Trains Neuvic 24 06 81 13 82 45 06 51 81 38 76 .
MTN 24 27 Rue du Grand Mur Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 13 82 45
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English : Portes ouvertes modélisme ferroviaire
Discover the captivating world of model trains!
2 major networks, from steam to TGV, in animated settings.
Younger children can drive the trains under the guidance of our members.
Open to all.
Free admission
10am-12pm and 2pm-5pm, 27 route du grand Mur
Model Trains Neuvic 24
L’événement Portes ouvertes modélisme ferroviaire Neuvic a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord
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