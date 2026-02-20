Portes ouvertes Multi-accueils Mossig Vignoble Marlenheim
Portes ouvertes Multi-accueils Mossig Vignoble Marlenheim samedi 14 mars 2026.
Portes ouvertes Multi-accueils Mossig Vignoble
11 rue du lin Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant âgé de 3 mois à 4 ans, venez découvrir nos locaux et rencontrer des professionnels de la Petite Enfance afin de faire un choix éclairé. 0 .
11 rue du lin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 61 75 rpe@mossigvignoble.fr
L’événement Portes ouvertes Multi-accueils Mossig Vignoble Marlenheim a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble