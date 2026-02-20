Portes ouvertes Multi-accueils Mossig Vignoble

11 rue du lin Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant âgé de 3 mois à 4 ans, venez découvrir nos locaux et rencontrer des professionnels de la Petite Enfance afin de faire un choix éclairé. 0 .

11 rue du lin Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 61 75 rpe@mossigvignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes Multi-accueils Mossig Vignoble Marlenheim a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble