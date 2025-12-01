Portes ouvertes MulVaBé Danse et Cyberdanse Paris Gymnase Vaugirard-Littré PARIS

Portes ouvertes MulVaBé Danse et Cyberdanse Paris Gymnase Vaugirard-Littré PARIS

Portes ouvertes MulVaBé Danse et Cyberdanse Paris Gymnase Vaugirard-Littré PARIS vendredi 12 décembre 2025.

Portes ouvertes de
MULVABE DANSE et CYBERDANSE PARIS

Gymnase Vaugirard-Littré, 87 rue de
Vaugirard, 75006 Paris

Vendredi 12 décembre 2025

·
20h00 à 21h45 : Art du Qi

Samedi 13 décembre 2025

·
17h30 à 19h00 : French cancan
intermédiaires et avancés

Dimanche 14 décembre 2025

·
09h00 à 11h00 : Barre au sol

·
11h00 à 13h00 : Danse classique avancés

·
11h30
à 13h00 : Gym-danse

·
13h00 à 14h30 : Danse classique débutants 1

·
13h00
à 14h30 : Atelier d’improvisation

·
14h30
à16h00 : Atelier chorégraphique

·
14h30
à 16h00 : Danse classique intermédiaires

·
16h00 à 17h45 : Danse classique débutants 2

·
16h00
à 17h45 : Flamenco

Gymnase du Lycée Fénelon, 18 rue du
Jardinet, 75006 Paris

Lundi 15 décembre 2025

·
18h30 à 19h00 : French cancan débutants et
intermédiaires

Gymnase Marie Paradis, 5 rue Léon
Schwartzenberg, 75010 Paris

Samedi 13 décembre 2025

·
08h30
à 10h30 : Danse classique intermédiaires

·
10h30 à 12h30 : Danse classique avancés

·
12h30
à 14h30 : Atelier d’improvisation

·
14h30
à 16h00 : Gym-danse

·
16h00 à 17h30 : Atelier d’expression dansée

Pour assister à un cours il faut être
présent du début à la fin d’un cours

Informations
et réservations :
benedicteohara@gmail.com

Entrée gratuite et sur réservation à benedicteoahara@gmail.com

Sites : www.mulvabe.com
et www.cyberdanseparis.com

Portes ouvertes sur nos activités dans les 6ème et 10ème arrondissements de Paris
Du vendredi 12 décembre 2025 au lundi 15 décembre 2025 :
gratuit

Réservation : benedicteohara@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-16T00:59:59+01:00
Date(s) :

Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard  75006 PARIS
https://www.mulvabe.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com