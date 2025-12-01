Portes ouvertes MulVaBé Danse et Cyberdanse Paris Gymnase Vaugirard-Littré PARIS

Portes ouvertes de

MULVABE DANSE et CYBERDANSE PARIS

Gymnase Vaugirard-Littré, 87 rue de

Vaugirard, 75006 Paris

Vendredi 12 décembre 2025

·

20h00 à 21h45 : Art du Qi

Samedi 13 décembre 2025

·

17h30 à 19h00 : French cancan

intermédiaires et avancés

Dimanche 14 décembre 2025

·

09h00 à 11h00 : Barre au sol

·

11h00 à 13h00 : Danse classique avancés

·

11h30

à 13h00 : Gym-danse

·

13h00 à 14h30 : Danse classique débutants 1

·

13h00

à 14h30 : Atelier d’improvisation

·

14h30

à16h00 : Atelier chorégraphique

·

14h30

à 16h00 : Danse classique intermédiaires

·

16h00 à 17h45 : Danse classique débutants 2

·

16h00

à 17h45 : Flamenco

Gymnase du Lycée Fénelon, 18 rue du

Jardinet, 75006 Paris

Lundi 15 décembre 2025

·

18h30 à 19h00 : French cancan débutants et

intermédiaires

Gymnase Marie Paradis, 5 rue Léon

Schwartzenberg, 75010 Paris

Samedi 13 décembre 2025

·

08h30

à 10h30 : Danse classique intermédiaires

·

10h30 à 12h30 : Danse classique avancés

·

12h30

à 14h30 : Atelier d’improvisation

·

14h30

à 16h00 : Gym-danse

·

16h00 à 17h30 : Atelier d’expression dansée

Pour assister à un cours il faut être

présent du début à la fin d’un cours

Informations

et réservations :

benedicteohara@gmail.com

Entrée gratuite et sur réservation à benedicteoahara@gmail.com

Sites : www.mulvabe.com

et www.cyberdanseparis.com

Portes ouvertes sur nos activités dans les 6ème et 10ème arrondissements de Paris

Du vendredi 12 décembre 2025 au lundi 15 décembre 2025 :

gratuit

Réservation : benedicteohara@gmail.com

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Gymnase Vaugirard-Littré 87 rue de Vaugirard 75006 PARIS

https://www.mulvabe.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com