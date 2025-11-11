Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Base Aérienne 709 Châteaubernard
Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Base Aérienne 709 Châteaubernard mardi 11 novembre 2025.
Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709
Base Aérienne 709 1 Route de Barbezieux Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:30:00
fin : 2025-11-11 16:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Portes ouvertes du Musée Aéronautique de la Base Aérienne 709
.
Base Aérienne 709 1 Route de Barbezieux Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine reservationmusee.ba709@gmail.com
English :
709 Air Base Aeronautical Museum open house
German :
Offene Türen des Luftfahrtmuseums der Base Aérienne 709
Italiano :
709 Museo Aeronautico della Base Aerea aperto al pubblico
Espanol :
Jornada de puertas abiertas del Museo Aeronáutico de la Base Aérea 709
L’événement Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Cognac