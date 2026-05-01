Saint-Félix-de-Lodez

PORTES OUVERTES NOCTURNE

171, Chemin de Labiras Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Toute la soirée, portes ouvertes avec dégustation et vente de vins du domaine.

Toute la soirée, portes ouvertes avec dégustation et vente de vins du domaine.

Profitez-en pour découvrir les vins médaillés d’Argent et d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2025 et 2026 mais aussi médaillé d’Or aux VINALIES 2025.

Découvrez la tradition d’un héritage moderne certifié au plus haut niveau du label Vignoble à Haute Valeur Environnementale (niveau 3) et TERRA VITIS.

Terminez votre soirée de dégustation sur les rythmes endiablés et ensoleillés des groupes JUKEBOX HÉRAULT et DUO ALTER EGO.

Six Food Trucks sont à votre disposition: Tapas, plats de viande, de poisson, huîtres, glaces artisanale etc..

Entrée libre. .

171, Chemin de Labiras Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 88 29 90 contact@millesimesud.fr

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English : PORTES OUVERTES NOCTURNE

All evening, open house with tasting and sale of estate wines.

L’événement PORTES OUVERTES NOCTURNE Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS