Portes ouvertes nocturnes, Musée du Feutre, Mouzon

Portes ouvertes nocturnes Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Feutre Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

À cette occasion, le musée ouvrira ses portes en nocturne. Des animations de découverte des collections et de la technique du feutre sont prévues pour ponctuer la soirée.

Musée du Feutre Place du Colombier, 08210 Mouzon, France Mouzon 08210 Mouzon Ardennes Grand Est 0324261063 https://www.mouzon.fr/presentation-du-musee.html Le musée du Feutre possède la particularité d’être à la fois un musée d’art et un musée de société. L’ensemble des collections réunies évoque une approche plurielle d’une technique et d’un produit connu depuis la Préhistoire. Axée sur les rapports entre production industrielle et création contemporaine, la collection permet aux visiteurs de comprendre l’évolution de la production, de l’artisanat à la production industrielle, jusqu’aux oeuvres d’artistes contemporains. Autour d’une très belle yourte d’Anatolie rappelant les origines ancestrales de ce textile, le musée développe un point de vue très large interrogeant tradition et modernité, artisanat et industrie, feutre ethnographique et création contemporaine. Ensemble de mobilier contemporain créé par des designers. Le musée propose également aux visiteurs de prendre une part active dans leur découverte du feutre en participant à des ateliers de créations.

À cette occasion, le musée ouvrira ses portes en nocturne. Des animations de découverte des collections et de la technique du feutre sont prévues pour ponctuer la soirée.

©OTAM