Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa Rue Carnot Garlin

Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa Rue Carnot Garlin vendredi 14 novembre 2025.

Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa

Rue Carnot Plumi & Valéa Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Vanessa vous accueillera de nuit, dans son atelier baigné de lumière et de féerie. Pourquoi des portes ouvertes nocturnes ? Car la nuit, les énergies sont autres, le temps est suspendu et l’Atelier se pare vraiment d’une âme particulière. Vous aurez aussi accès à un petit buffet d’encas sucrés/salés sur le thème fleurs et fées. .

Rue Carnot Plumi & Valéa Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 18 32 77 valeaher@gmail.com

English : Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa

German : Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa

L’événement Portes ouvertes nocturnes, Plumi & Valéa Garlin a été mis à jour le 2025-09-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran