Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran Quimperlé

Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran Quimperlé vendredi 30 janvier 2026.

Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand

Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran 154 Rue de Pont-Aven Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 16:30:00
fin : 2026-01-30 20:00:00

Date(s) :
2026-01-30

Le vendredi 30 janvier 2026, de 16h45 à 20h, le Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertrand ouvre ses portes.

École, collège et lycée vous accueillent pour une soirée de découverte et d’échanges
– Visite des locaux
– Rencontre avec les équipes pédagogiques
– Présentation des projets éducatifs
– Réponses à toutes vos questions sur les parcours et l’accompagnement des élèves

Que vous soyez parents ou futurs élèves, c’est le moment idéal pour découvrir nos établissements.

N’hésitez pas à partager autour de vous   .

Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran 154 Rue de Pont-Aven Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand

L’événement Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS