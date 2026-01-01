Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran Quimperlé
Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand
Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran 154 Rue de Pont-Aven Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-30 16:30:00
fin : 2026-01-30 20:00:00
2026-01-30
Le vendredi 30 janvier 2026, de 16h45 à 20h, le Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertrand ouvre ses portes.
École, collège et lycée vous accueillent pour une soirée de découverte et d’échanges
– Visite des locaux
– Rencontre avec les équipes pédagogiques
– Présentation des projets éducatifs
– Réponses à toutes vos questions sur les parcours et l’accompagnement des élèves
Que vous soyez parents ou futurs élèves, c’est le moment idéal pour découvrir nos établissements.
N’hésitez pas à partager autour de vous .
Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran 154 Rue de Pont-Aven Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
