Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran Quimperlé

Portes ouvertes Notre-Dame de Kerbertrand

Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran 154 Rue de Pont-Aven Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-30 16:30:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

Le vendredi 30 janvier 2026, de 16h45 à 20h, le Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertrand ouvre ses portes.

École, collège et lycée vous accueillent pour une soirée de découverte et d’échanges

– Visite des locaux

– Rencontre avec les équipes pédagogiques

– Présentation des projets éducatifs

– Réponses à toutes vos questions sur les parcours et l’accompagnement des élèves

Que vous soyez parents ou futurs élèves, c’est le moment idéal pour découvrir nos établissements.

N’hésitez pas à partager autour de vous .

Groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertran 154 Rue de Pont-Aven Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

