PORTES OUVERTES novandie Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

PORTES OUVERTES Mardi 4 novembre, 13h30 novandie Eure-et-Loir

Début : 2025-11-04T13:30:00+01:00 – 2025-11-04T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-04T13:30:00+01:00 – 2025-11-04T16:30:00+01:00

Opération organisée conjointement par : L’UIMM Eure-et-Loir, Territoires d’industrie Pays de Dreux – Portes Euréliennes d’Île-de-France, Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, Le CLEE, La Région Centre-Val de Loire, France Travail, Polepharma

novandie auneau Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 28700 Auneau Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

PORTES OUVERTES