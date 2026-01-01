[Portes ouvertes] Nuit des Conservatoires Conservatoire Camille-Saint-Saëns Dieppe

[Portes ouvertes] Nuit des Conservatoires

Conservatoire Camille-Saint-Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

La Nuit des conservatoires est un événement national qui célèbre la créativité, la diversité, l’ouverture et le dynamisme des établissements d’enseignement artistique.

L’occasion d’ouvrir les portes du conservatoire à tous, pour faire découvrir, apprendre, écouter et partager, en étant fidèle à notre principe d’accès à la culture pour tous.

Lieux de création et de transmission, les conservatoires forment amateurs et professionnels, font vivre le spectacle vivant danse, musique, théâtre et accompagnent toutes les formes de pratiques artistiques.

La programmation de cette journée unique comportera entre autres des spectacles, des concerts, des instants musicaux, des ateliers découverte…. .

+33 2 32 14 44 58 reservation@conservatoiredieppe.fr

