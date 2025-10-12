Portes-ouvertes Ô Coup de K’eure CIVIERES Vexin-sur-Epte

À l’occasion de la foire à tout de Civières, la ressourcerie Ô Coup de K’eure vous ouvre ses portes pour que vous puissiez dénicher de bonnes affaires dans leur espace de vente.

Pour en savoir plus ocoupdekeure@gmail.com .

CIVIERES 7 Grande rue Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie ocoupdekeure@gmail.com

