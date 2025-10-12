Portes-ouvertes Ô Coup de K’eure CIVIERES Vexin-sur-Epte
Portes-ouvertes Ô Coup de K’eure
CIVIERES 7 Grande rue Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
À l’occasion de la foire à tout de Civières, la ressourcerie Ô Coup de K’eure vous ouvre ses portes pour que vous puissiez dénicher de bonnes affaires dans leur espace de vente.
Pour en savoir plus ocoupdekeure@gmail.com .
CIVIERES 7 Grande rue Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie ocoupdekeure@gmail.com
