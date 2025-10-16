Portes ouvertes Octobre rose Fouquebrune

Portes ouvertes Octobre rose Fouquebrune jeudi 16 octobre 2025.

Portes ouvertes Octobre rose

Salle des associations à côté de l’école Fouquebrune Charente



Date et horaire :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00



2025-10-16

Portes ouvertes, avec présentation des objets (porte clefs, bracelets, pochette…) réalisés par l’association. Don possible au profit d’octobre rose.

.

Salle des associations à côté de l’école Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 90 12 70 dominique.renaudin@laposte.net

English :

Open house, with presentation of items (key rings, bracelets, pouches, etc.) made by the association. Donations can be made in aid of Pink October.

German :

Tag der offenen Tür, mit Präsentation der vom Verein hergestellten Gegenstände (Schlüsselanhänger, Armbänder, Pochette…). Spenden zugunsten des Rosa Oktobers möglich.

Italiano :

Apertura con presentazione di oggetti (portachiavi, braccialetti, borse, ecc.) realizzati dall’associazione. È possibile effettuare donazioni a favore dell’Ottobre Rosa.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas, con presentación de artículos (llaveros, pulseras, bolsas, etc.) realizados por la asociación. Se pueden hacer donaciones a beneficio del Octubre Rosa.

