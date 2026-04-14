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Portes ouvertes – Permanences d’accompagnement administratif | Association Kituadi Local « L’Antre d’Eux » 5 rue Jules Noël, 44100 Nantes Nantes

Portes ouvertes – Permanences d’accompagnement administratif | Association Kituadi Local « L’Antre d’Eux » 5 rue Jules Noël, 44100 Nantes Nantes

Portes ouvertes – Permanences d’accompagnement administratif | Association Kituadi Local « L’Antre d’Eux » 5 rue Jules Noël, 44100 Nantes Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : Local « L’Antre d’Eux » 5 rue Jules Noël, 44100 Nantes

Adresse : 5 rue jules noel

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 15:30 – 17:30
Gratuit : oui  Adulte, Tout public 

L’association Kituadi vous invite à un temps de portes ouvertes au sein de son lieu de permanence situé dans le quartier Breil-Barberie. Depuis le 3 mars 2026, l’association propose des permanences d’accompagnement administratif et social (accès aux droits, démarches de séjour, aide administrative), assurées par une équipe de bénévoles engagés. Ces premières semaines ont confirmé un réel besoin sur le territoire, avec une fréquentation régulière et des situations concrètes accompagnées. Ce temps convivial est l’occasion de :• découvrir nos actions• rencontrer notre équipe de bénévoles• échanger autour des besoins du quartier• favoriser les liens entre habitants et acteurs locaux ???? Local « L’Antre d’Eux »5 rue Jules Noël, 44100 Nantes (quartier Breil-Barberie) ???? Entre 15h30 et 17h30

Local « L’Antre d’Eux » 5 rue Jules Noël, 44100 Nantes Nantes 44100
0780695688


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