PORTES OUVERTES PETITS CADORS Nailloux

LE BUISSON Nailloux Haute-Garonne

Début : 2025-10-17 09:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-17

Petits Cadors, fabricant de coussins de bien-être à Nailloux, vous propose de venir découvrir les coulisses d’une fabrication Made in France .

Vous pourrez découvrir les différentes étapes, du matelassage à la mise en stock en passant par la confection et le garnissage qui permettent de donner vie à des coussins moelleux et éco-conçus.

Vous pourrez également découvrir sur place toute notre gamme de coussins de bien-être pour le voyage ou la maison, rencontrer l’équipe et tester les produits !

Juliette, notre guide, sera ravie de vous accueillir durant cette opération exceptionnelle du 17 au 25 octobre.

Entrée libre, achat sur place possible avec remise exceptionnelle de 10%

Dates Du 17 au 25 octobre 2025

Horaires Lun Ven 9h > 17h Sam 9h30 13h Fermé le dimanche .

LE BUISSON Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie contact@petits-cadors.com

English :

Petits Cadors, manufacturer of wellness cushions in Nailloux, invites you to come and discover behind-the-scenes Made in France manufacturing.

German :

Petits Cadors, Hersteller von Wohlfühlkissen in Nailloux, bietet Ihnen die Möglichkeit, hinter die Kulissen einer Fertigung Made in France zu blicken.

Italiano :

Petits Cadors, produttore di cuscini per il benessere con sede a Nailloux, vi invita ad andare dietro le quinte della produzione Made in France .

Espanol :

Petits Cadors, fabricante de cojines de bienestar con sede en Nailloux, le invita a adentrarse en los entresijos de la producción Made in France .

