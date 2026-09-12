Portes ouvertes Pilates avec l’association Umaneha Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-14 12:15 – 13:15

Gratuit : non 10 € la séance par personne Adulte

Venez découvrir les cours de PILATES du 7/09 au 17/09.Les séances :Lundi 7/09 à 12h15 avec CharlotteJeudi 10/09 à 18h et 19h05 avec JulietteLundi 14/09 à 12h15 avec CharlotteJeudi 17/09 à 18h0 et 19h05 avec Juliette

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300

0668567257



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