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Portes ouvertes Pilates avec l’association Umaneha Maison de Quartier La Locomotive Nantes
lundi 14 septembre 2026 · Maison de Quartier La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-14 12:15 – 13:15
Gratuit : non 10 € la séance par personne Adulte
Venez découvrir les cours de PILATES du 7/09 au 17/09.Les séances :Lundi 7/09 à 12h15 avec CharlotteJeudi 10/09 à 18h et 19h05 avec JulietteLundi 14/09 à 12h15 avec CharlotteJeudi 17/09 à 18h0 et 19h05 avec Juliette
Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300
0668567257
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