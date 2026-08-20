Portes Ouvertes : Plongez au cœur de l’excellence de l’Atelier Margueroy, MARGUEROY, Montigny-en-Cambrésis

Informations pratiques

Portes Ouvertes : Plongez au cœur de l’excellence de l’Atelier Margueroy Samedi 19 septembre, 08h00 MARGUEROY Nord

Visite toutes les heures en groupe de 5 à 6 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Portes Ouvertes : Plongez au cœur de l’excellence de l’Atelier Margueroy

Le samedi 19 septembre prochain, pour la première fois, l’Atelier de tissage Margueroy vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une immersion dans le monde du textile d’ameublement.

Un héritage et un prestige inégalés

Fondé en 1957 à Montigny-en-Cambrésis, l’Atelier Margueroy fait rayonner depuis 70 ans le savoir-faire unique du tissage haut de gamme dans le Nord de la France. Faisant parti du groupe Pierre Frey depuis 1989, il est reconnu Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2016.

En parallèle, racheté en 2013 par la prestigieuse Maison Pierre Frey, le mythique tisseur tourangeau Le Manach a vu son patrimoine historique sauvegardé. C’est ici, au sein de l’Atelier Margueroy, qu’ils ont trouvé leur nouveau refuge. Notre atelier a ainsi l’honneur de détenir et de faire battre les célèbres métiers à bras velours de soie Le Manach, fusionnant deux des plus grands noms de l’artisanat d’art textile français.

Des démonstrations vivantes d’un savoir-faire rare

Contenu de votre visite :

Visionnage d’un court métrage de l’arrivée de nos matières au départ de nos étoffes d’exception. Découvrez les différents savoir-faire que renferme notre Atelier : studio, ourdissage, tissage, visite…

Démonstration : Les métiers à bras « velours de soie » LeManach: Admirez le geste séculaire de nos artisans, qui façonnent à la main ces étoffes légendaires et infiniment précieuses (comme les célèbres motifs léopard ou tigre).Venez rencontrer nos deux tisseurs à bras qui font tous deux partis du prestigieux programme Maître d’Art – Élève 2026 reconnu du Ministère de la Culture et de l’Institut pour les Savoir-Faire Français.

Démonstration : Le métier à tisser mécanique : Découvrez le contraste fascinant et la puissance des mécaniques industrielles qui donnent vie aux plus beaux jacquards contemporains pour les grands éditeurs de tissus et décorateurs internationaux.

Une visite intimiste et privilégiée

Pour vous offrir une expérience immersive de qualité et préserver la sérénité de l’atelier, nous vous accueillons en très petits groupes (5 à 6 personnes maximum). Vous aurez l’opportunité de voir ces mécaniques d’art en mouvement et d’échanger directement avec nos artisans passionnés.

Informations pratiques & Réservation

Date : Samedi 19 septembre

Horaires : Départ des visites toutes les heures, de 8h00 à 12h00 (8h, 9h, 10h, 11h).

Format : Groupes de 5-6 personnes.

Condition : Gratuit, uniquement sur réservation préalable.

⚠️ Les places étant très limitées, nous vous invitons à réserver votre créneau au plus vite pour ne pas manquer ce rendez-vous.

[https://www.margueroy.com/ / Contactez le 06.27.94.33.03 pour réserver ]

MARGUEROY 20 rue Jean Jaurès, 59225 Montigny-en-Cambrésis Montigny-en-Cambrésis 59225 Nord Hauts-de-France https://www.margueroy.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.27.94.33.03 »}] [{« link »: « https://www.margueroy.com/ »}] Entreprise spécialisée dans la fabrication de tissus d’ameublement Parking disponible

Portes Ouvertes : Plongez au cœur de l’excellence de l’Atelier Margueroy

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