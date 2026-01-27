Portes ouvertes, Plumi & Valéa Rue Carnot Garlin

Portes ouvertes, Plumi & Valéa

Rue Carnot Plumi & Valéa Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Vanessa est créatrice d’objets décoratifs uniques et poétique, en travaillant le bois et les éléments naturels. Naviguant dans un univers éclectique, elle peut aussi bien se mêler à une ambiance marine, aventurière, sauvage qu’à un monde féerique, féminin ou élégant. Chaque création est unique et intuitive attrape-rêve, féelutines, couronnes florales, veilleuses…

Vanessa vous accueillera, dans son atelier baigné de lumière et de féerie. Week-end découverte du nouvel atelier. Nouvelle décoration, remises féeriques et petit en-cas sucré. .

Rue Carnot Plumi & Valéa Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 18 32 77 valeaher@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes, Plumi & Valéa

L’événement Portes ouvertes, Plumi & Valéa Garlin a été mis à jour le 2026-01-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran