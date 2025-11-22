Portes ouvertes – Pôle formation UIMM Alsace Centre de Mulhouse Mulhouse

Portes ouvertes – Pôle formation UIMM Alsace Samedi 22 novembre, 09h00 Centre de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Notre équipe et nos formateurs seront présents pour vous faire découvrir nos plateaux techniques et nos formations. Ils seront à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et pourront vous aider à trouver LA formation qui vous convient.

• Qu’est ce que l’apprentissage ?

• Quel domaine et formation choisir ?

• Comment se déroule la formation et le travail en entreprise ?

• Pourquoi se former au Pôle formation Alsace ?

Le truc en + : Nos apprenti(e)s seront là pour vous parler de leur expérience. Nos formateurs pourront compléter les informations sur le déroulement pédagogique et le service recrutement pourra vous accompagner dans vos démarches administratives et votre recherche d’entreprise.

Centre de Mulhouse 31 rue François Spoerry, 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Rebberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Portes ouvertes