Portes ouvertes Pôle formation UIMM Lorraine Maxéville

Portes ouvertes Pôle formation UIMM Lorraine Maxéville lundi 17 novembre 2025.

Portes ouvertes Lundi 17 novembre, 09h00 Pôle formation UIMM Lorraine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T16:30:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T16:30:00

À l’occasion de la 14ᵉ édition de la Semaine de l’industrie, qui se déroulera du 17 au 23 novembre 2025, le pôle formation UIMM Lorraine ouvre ses portes pour faire découvrir l’univers passionnant des métiers industriels et valoriser les filières qui recrutent.

Portes ouvertes permanentes, sans rendez-vous, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, sur nos sites de :

Maxéville, Bar-le-Duc, Henriville et Yutz, Saint-Dié-des-Vosges, Thaon-les-Vosges

Venez rencontrer les formateurs, échanger avec lesapprentis et découvrir les filières et métiers de l’industrie en action !

Pôle formation UIMM Lorraine 10 rue alfred kastler 54320 maxéville Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Portes ouvertes sans rendez-vous JPO PORTEOUVERTE

Pôle formation UIMM Lorraine