Portes ouvertes Pôle Nautique et Nature Parc des Mées Journées

Levée des Tuileries La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Les associations d’Aviron, de canoë kayak et l’Observatoire Loire organisent les 4 et 5 avril leur JPO avec des animations accessibles à tous, petits et grands. Ateliers interactifs nature, démonstrations nautiques, visites commentées de la scénographie, baptêmes de kayak et d’aviron.

Les associations d’Aviron, de canoë kayak et l’Observatoire Loire organisent les 4 et 5 avril leur JPO avec des animations accessibles à tous, petits et grands. Ateliers interactifs nature, démonstrations nautiques, visites commentées de la scénographie, baptêmes de kayak et d’aviron (selon le niveau de la Loire et conditions climatiques), expositions, stands de découverte…autant de rendez-vous en famille pour découvrir la diversité des activités (encadrées) du Pôle Nautique et Nature. L’occasion d’explorer le territoire du parc des Mées, lieu d’intérêt écologique aux portes de Blois. .

Levée des Tuileries La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

An evening stroll to discover the world of night in the Parc des Mées and along the banks of the Loire River

L’événement Portes ouvertes Pôle Nautique et Nature Parc des Mées Journées La Chaussée-Saint-Victor a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT41