PORTES OUVERTES Pornichet

PORTES OUVERTES Pornichet samedi 13 septembre 2025.

PORTES OUVERTES

2 C avenue du Gulf Stream Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-13 2025-09-20

Découvrez gratuitement les cours proposés par O Club lors des portes ouvertes Pilates, Powerplate, Cross-training et Boxe.

Athlètes, ces 2 jours sont aussi l’occasion pour le club de vous rencontrer, parler de vos objectifs sportifs et planifier un premier entretien vers votre victoire.

Chef d’entreprise, faites découvrir une pratique sportive santé à vos équipes au sein du club ou discutez d’une intervention dans vos locaux.

Pour les fidèles clients, c’est le moment d’amener vos amis, voisins, famille à rencontrer le Coach et Anastasia, et partager un cours avec eux.

1 à 3 mois offerts pour chaque inscription les jours des portes ouvertes (voir modalités au club).

6 places seulement par cours.

Renseignements et réservations 06.87.11.24.83. .

2 C avenue du Gulf Stream Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 11 24 83 contact@oclub.fr

Discover the classes offered by O Club for free during the open house: Pilates, Powerplate, Cross-training and Boxing.

Entdecken Sie am Tag der offenen Tür kostenlos die Kurse, die im O Club angeboten werden: Pilates, Powerplate, Cross-Training und Boxen.

Scoprite i corsi offerti gratuitamente dall’O Club durante i nostri open day: Pilates, Powerplate, Cross-training e Boxe.

Infórmate gratuitamente sobre las clases que ofrece O Club durante nuestras jornadas de puertas abiertas: Pilates, Powerplate, Cross-training y Boxeo.

