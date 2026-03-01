Portes ouvertes pour le recrutement de bénévoles Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Nous organisons des portes ouvertes dans nos locaux pour permettre aux

habitants du 7ᵉ

arrondissement de découvrir les associations du quartier et les

différentes façons de s’impliquer.

Accompagner des personnes qui en ont besoin, agir pour

l’environnement, rejoindre un groupe de parole, aider les plus vulnérables,

faire de l’aide administrative… il y a forcément une action

qui vous correspond !

Que vous ayez un peu de temps de temps en temps ou l’envie de

vous investir plus régulièrement, toutes les formes d’engagement sont les bienvenues.

Passez nous rencontrer et trouver l’engagement qui vous ressemble !

On vous attend nombreux !

Nous recherchons des bénévoles pour soutenir nos projets associatifs !

Le samedi 28 mars 2026

de 10h30 à 13h00

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



