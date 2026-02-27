Portes ouvertes pour les 10 ans de l’atelier des Jeux en boîte à Vouillé Salle des fêtes de Vaumoreau Vouillé

Portes ouvertes pour les 10 ans de l’atelier des Jeux en boîte à Vouillé

Au programme, pour fêter les 10 ans des Jeux en boîte, des dizaines de jeux de plateau, de cartes, de dés, de réflexions…

Petit goûté prévu dans l’après-midi.

Surprise, pour cette journée d’anniversaire, une partie de Streams, avec bulletin de jeu géant où toute la salle pourra participer. Diplômes à gagner pour les trois premiers.

Rendez-vous le 1er mars 2026 de 14h30 à 18h30 dans la salle des fêtes de Vaumoreau à Vouillé. Gratuit, sur inscription par téléphone au 06 48 37 79 37 ou au 06 07 33 37 76. .

Salle des fêtes de Vaumoreau 29 Rue de la Salle des Fêtes Vouillé 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 33 37 76

