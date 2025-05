Portes Ouvertes pour les Professionnels de l’Accompagnement chez ALAPH – Agence RENNES CENTRE Rennes, 12 mai 2025, Rennes.

Vous êtes Accompagnant(e) éducatif(ve) social(e), Moniteur(trice) éducateur(trice), ou Aide-soignant(e) ? Venez participer à notre journée portes ouvertes spécialement conçue pour vous ! Cet événement vous offre l’opportunité unique de rencontrer notre équipe de recrutement, composée de la RRH ALAPH et de la chargée de recrutement Skorann. Découvrez notre association à but non lucratif, où le travail d’accompagnement est au service de l’être humain. Profitez de cette occasion pour en savoir plus sur les postes à pourvoir en remplacements et donnez un sens nouveau à votre métier. Que vous veniez avec ou sans CV, cette journée est idéale pour échanger directement avec nos recruteurs et maximiser vos chances de rejoindre notre équipe.Plusieurs postes à pourvoir:- Accompagnant(e) éducatif(ve) social(e) structure collective (H/F) offre 191VVPH- Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice 191VTRV- Aide-soignant / Aide-soignante (H/F) 191VVGZ

L’ALAPH organise une Porte Ouverte : le lundi 12 mai de 14h à 17h Résidence Le Polygone – 2 allée Marthe Niel – 35000 RENNESL’ équipe de recrutement vous recevra avec ou sans CV pour vous présenter l’association et les postes à pourvoir en remplacements.

Début : 2025-05-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-12T17:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/437680

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine