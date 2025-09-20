Portes ouvertes | Préfecture de l’Ain – Hôtel du département Préfecture de l’Ain – Hôtel du département Bourg-en-Bresse

Portes ouvertes | Préfecture de l’Ain – Hôtel du département Préfecture de l’Ain – Hôtel du département Bourg-en-Bresse samedi 20 septembre 2025.

Inscription gratuite et obligatoire (avant le 18/09 à 17h) Pièce d’identité demandée à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Des visites guidées d’environ 1h15 sont proposées les deux matinées, avec plusieurs créneaux horaires

(8h40, 9h20, 10h, 10h40, 11h20 et 12h).

Au programme :

• Découverte du bâtiment historique abritant la Préfecture et le Conseil départemental de l’Ain

• Visite du bureau de la Préfète et du bureau du Président du Département

• Parcours dans les salons d’honneur et la salle des délibérations

• Promenade commentée dans les jardins, inspirés des parcs anglais du XIXe siècle, avec l’appui du

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE de l’Ain)

• Exposition spéciale : « Les gendarmes résistants dans l’Ain »

• Animations proposées par la préfecture et les sapeurs-pompiers de l’Ain sur la résilience face aux risques

Préfecture de l’Ain – Hôtel du département 45 avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-visite-de-la-prefecture-et-de-lhotel-du-departement »}]

Préfecture de l’Ain