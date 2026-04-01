PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET Route du Haut Nouchet Martillac

Martillac

PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET

Route du Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez découvrir en avant-première notre primeur 2025, un millésime déjà très prometteur, alliant fraîcheur, expression aromatique et beau potentiel d’évolution.

Profitez également de l’occasion pour (re)découvrir certains de nos millésimes plus anciens, aujourd’hui à parfaite maturité…

Envie d’un moment convivial ?

Venez en famille, apportez votre pique-nique et installez-vous dans le parc du château, en pleine nature printanière.

Des jeux seront aussi prévus pour les enfants !

En cas de pluie, nos salons vous accueilleront chaleureusement. .

Route du Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com

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English : PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET

L’événement PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac a été mis à jour le 2026-04-07 par Sud Bordeaux Tourisme