PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET Route du Haut Nouchet Martillac
PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET Route du Haut Nouchet Martillac dimanche 12 avril 2026.
Martillac
PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET
Route du Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez découvrir en avant-première notre primeur 2025, un millésime déjà très prometteur, alliant fraîcheur, expression aromatique et beau potentiel d’évolution.
Profitez également de l’occasion pour (re)découvrir certains de nos millésimes plus anciens, aujourd’hui à parfaite maturité…
Envie d’un moment convivial ?
Venez en famille, apportez votre pique-nique et installez-vous dans le parc du château, en pleine nature printanière.
Des jeux seront aussi prévus pour les enfants !
En cas de pluie, nos salons vous accueilleront chaleureusement. .
Route du Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com
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English : PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET
L’événement PORTES OUVERTES PRIMEURS CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac a été mis à jour le 2026-04-07 par Sud Bordeaux Tourisme
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