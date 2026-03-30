Portes ouvertes Prun’ + Prunothon Prun’ Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 11:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Le week-end du 10, 11 et 12 avril 2026, la radio associative nantaise Prun’ combine 48h de folie radiophonique avec les portes ouvertes de ses studios pour un week-end de découverte, de fun, de rencontres et de radio, évidemment ! JOURNÉE PORTES OUVERTES – Samedi 11 avril 2026 de 11h à 16hLes bénévoles vous accueillent pour vous faire vivre la radio de l’intérieur ! Émissions inédites en direct, visites des studios, rencontre avec celles et ceux qui font vivre la radio… : pendant le week-end du Prunothon, on ouvre grand les portes pour vous inviter à découvrir les coulisses de Prun’ ! PRUNOTHON – Du vendredi 10 avril 12h au dimanche 12 avril 2026 à 12hÀ l’antenne, le même week-end, c’est le grand moment du Prunothon ! Les bénévoles de Prun’ bousculent la grille des programmes pendant 48h : émissions spéciales, inédites ou farfelues, tout est possible pendant le Prunothon !Au programme : balade sonore au Pérou, des animaux, des fantômes, un grand débat, des jeux, blindtest et quiz, de l’impro, de l’amour, Jean-Pierre Raffarin et de la musique rock, techno, psytrance… le tout rythmé par les interventions de nos Monsieur et Madames Loyal.es ! ???? Prun’ 92FM, DAB+ et prun.net

Prun’ Centre-ville Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/936090578779091



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