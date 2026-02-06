Portes Ouvertes | Quai 3 Quai 3 Jarnac
Portes Ouvertes | Quai 3 Quai 3 Jarnac samedi 28 mars 2026.
Portes Ouvertes | Quai 3
Quai 3 3 Impasse Chaussée des Moulins Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
PORTES OUVERTES Moulin QUAI 3 À JARNAC
Vous cherchez le lieu idéal pour organiser un événement inoubliable ?
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le QUAI 3, salle de réception & séminaire à Jarnac, lors d’une journée spéciale portes ouvertes !
.
Quai 3 3 Impasse Chaussée des Moulins Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open House | Quai 3
OPEN HOUSE Moulin QUAI 3 IN JARNAC
Looking for the perfect venue for an unforgettable event?
We invite you to discover or rediscover QUAI 3, a reception & seminar hall in Jarnac, during a special open day!
L’événement Portes Ouvertes | Quai 3 Jarnac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac