Portes ouvertes Rail Miniature Caen

Le Rail Miniature Caennais ouvre ses portes et invite le public à découvrir l’univers fascinant du modélisme ferroviaire. À travers des réseaux reproduits à différentes échelles, les visiteurs pourront admirer les décors et la passion qui anime les membres

À travers des réseaux reproduits à différentes échelles, les visiteurs pourront admirer les décors et la passion qui anime les membres de l’association.

Créée par des amateurs de trains miniatures, l’association caennaise rassemble depuis plusieurs années des passionnés qui partagent leur savoir-faire. .

3 Rue Pierre Corneille Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 59 89 82 43 rmc14@gmx.fr

English : Portes ouvertes Rail Miniature

Le Rail Miniature Caennais opens its doors and invites the public to discover the fascinating world of model railroading. Visitors will be able to admire the scenery and the passion that drives the members of the team, as they work on model railways reproduced at different scales

German :

Der Rail Miniature Caennais öffnet seine Türen und lädt die Öffentlichkeit ein, die faszinierende Welt der Modelleisenbahnen zu entdecken. Anhand von Anlagen, die in verschiedenen Maßstäben nachgebildet sind, können die Besucher die Dekors und die Leidenschaft der Mitglieder bewundern

Italiano :

Rail Miniature Caennais apre le porte al pubblico, invitandolo a scoprire l’affascinante mondo del modellismo ferroviario. I visitatori potranno ammirare i paesaggi e la passione che anima i membri del team, mentre esplorano i modellini ferroviari riprodotti in diverse scale

Espanol :

Rail Miniature Caennais abre sus puertas al público para invitarle a descubrir el fascinante mundo de las maquetas de trenes. Los visitantes podrán admirar los paisajes y la pasión que mueve a los miembros del equipo, mientras exploran maquetas de ferrocarriles reproducidas a diferentes escalas

