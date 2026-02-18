Portes ouvertes Elevage du Moulin de Rebets Rebets

Portes ouvertes

Elevage du Moulin de Rebets 44 Route du Moulin au Four Rebets Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’ Elevage du Moulin de Rebets ouvrira ses portes le 19 avril 2026 de 10h à 17h repas sur place, visite, balade à dos d’âne, baptême de tracteur…

Au programme

– Visite de l’Exploitation Limousine Angus Hereford

– 11h45 Messe Accompagnée de Trompes de Chasse et Bénédiction des Animaux

– Marché de Producteurs Locaux et Dégustation de Vins

– Restauration Locale et Buvette sur Place

Bœuf à la Broche Sauté de Veau + Frites

Menu Enfant Saucisse Merguez de Bœuf + Frites

Baptême de Tracteur/Poney Ou Âne

-Démonstration de Chien de Troupeau Ovin

-Nombreux Jeux et Animations pour Petits et Grands

-Exposition de Tracteurs Anciens et Récents

Entrée et parking gratuits .

Elevage du Moulin de Rebets 44 Route du Moulin au Four Rebets 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 83 60 62 marie.bils@orange.fr

L’événement Portes ouvertes Rebets a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin