Portes ouvertes Elevage du Moulin de Rebets Rebets
Portes ouvertes Elevage du Moulin de Rebets Rebets dimanche 19 avril 2026.
Portes ouvertes
Elevage du Moulin de Rebets 44 Route du Moulin au Four Rebets Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’ Elevage du Moulin de Rebets ouvrira ses portes le 19 avril 2026 de 10h à 17h repas sur place, visite, balade à dos d’âne, baptême de tracteur…
Au programme
– Visite de l’Exploitation Limousine Angus Hereford
– 11h45 Messe Accompagnée de Trompes de Chasse et Bénédiction des Animaux
– Marché de Producteurs Locaux et Dégustation de Vins
– Restauration Locale et Buvette sur Place
Bœuf à la Broche Sauté de Veau + Frites
Menu Enfant Saucisse Merguez de Bœuf + Frites
Baptême de Tracteur/Poney Ou Âne
-Démonstration de Chien de Troupeau Ovin
-Nombreux Jeux et Animations pour Petits et Grands
-Exposition de Tracteurs Anciens et Récents
Entrée et parking gratuits .
Elevage du Moulin de Rebets 44 Route du Moulin au Four Rebets 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 83 60 62 marie.bils@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes
L’événement Portes ouvertes Rebets a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin