Portes ouvertes – Refuge Andrée Guérin Refuge André Guérin Saint-Dizier

Portes ouvertes – Refuge Andrée Guérin Dimanche 20 juillet, 11h00 Refuge André Guérin Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-20T11:00:00 – 2025-07-20T17:00:00

Fin : 2025-07-20T11:00:00 – 2025-07-20T17:00:00

✨ Le Refuge organise une Journée Portes Ouvertes le Dimanche 20 Juillet ! ✨

Vous pourrez venir rencontrer nos petits protégés à 4 pattes, chiens , chats ou encore lapin

Un point de restauration / buvette sera disponible sur place, ainsi qu’une tombola (toutes enveloppes gagnantes) ️

Nos loulous vous attendent nombreux ‍ ‍ ‍ et croisent les pattes pour rencontrer leur future famille

Vous pouvez déjà en apercevoir sur notre site Internet et sur les réseaux :

➡️ Page Facebook :

https://www.facebook.com/share/1B4jEjHQwR/

▶️ Page Instagram :

https://www.instagram.com/nosamieslesbetes.saint_dizier?igsh=MWYxdG41OHYyOXZvMA==

Le lien du Site Internet vous permet de visualiser nos loulous qui sont à l’adoption !

#PortesOuvertes #JPO #Refuge #SaintDizier

Nos Amies les Bêtes