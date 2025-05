Portes ouvertes Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie – Champagné-les-Marais, 24 mai 2025 10:00, Champagné-les-Marais.

Vendée

Portes ouvertes Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie Le Grand Mothais Champagné-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Le 24 mai prochain auront lieu les portes ouvertes de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de la Vacherie.

À l’occasion de la Fête de la Nature, les 6 réserves naturelles du Sud Vendée vous accueillent pour vous faire découvrir les sites et les actions de suivis et de gestion qui y sont réalisées.

Nous vous attendons nombreux au Grand Mothais de 10h à 17h pour découvrir la réserve dans une ambiance conviviale !

Accessible à tous ! Entrée libre ! .

Le Grand Mothais

Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 80

English :

The Marais de la Vacherie Regional Nature Reserve will be holding an open house on May 24.

German :

Am 24. Mai findet der Tag der offenen Tür des regionalen Naturschutzgebiets Marais de la Vacherie statt.

Italiano :

La Riserva naturale regionale del Marais de la Vacherie organizza una giornata di apertura il 24 maggio.

Espanol :

La Reserva Natural Regional del Marais de la Vacherie celebrará una jornada de puertas abiertas el 24 de mayo.

L’événement Portes ouvertes Réserve Naturelle Régionale Marais de la Vacherie Champagné-les-Marais a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud