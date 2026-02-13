Portes ouvertes Résidence Habitat Jeunes Le Houtland, Résidence Habitat Jeunes Le Houtland, Hazebrouck

Portes ouvertes Résidence Habitat Jeunes Le Houtland Mardi 2 juin, 14h00 Résidence Habitat Jeunes Le Houtland Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Cette année à l’occasion de la semaine du logement des jeunes, la RHJ Le Houtland vous ouvre ses portes.

Rendez-vous le 2 juin de 14h à 17h afin de découvrir le lieu de vie des jeunes et de rencontrer l’équipe.

Ouvert à tous.tes

Sur place vous aurez l’occasion de visiter les logements, les espaces collectifs, d’échanger avec les professionnels, prendre des informations.

Résidence Habitat Jeunes Le Houtland 12 cité du Vert Vallon 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

