Informations pratiques

Cholet

Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch

13, Avenue du Maréchal Foch Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

La résidence Foch ouvrent leur portes les 18 et 19 septembre. .

13, Avenue du Maréchal Foch Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 46 70 contact@residence-foch.fr

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English :

L’événement Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch Cholet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Choletais