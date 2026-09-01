AGENDA · Cholet
Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch Cholet
vendredi 18 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch
13, Avenue du Maréchal Foch Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
La résidence Foch ouvrent leur portes les 18 et 19 septembre. .
13, Avenue du Maréchal Foch Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 46 70 contact@residence-foch.fr
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English :
L’événement Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch Cholet a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Choletais
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