Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PORTES OUVERTES rue des livraindières Dreux vendredi 14 novembre 2025.

PORTES OUVERTES Vendredi 14 novembre, 14h00 rue des livraindières Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-14T14:00:00+01:00 – 2025-11-14T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-14T14:00:00+01:00 – 2025-11-14T16:30:00+01:00

Opération organisée conjointement par : L’UIMM Eure-et-Loir, Territoires d’industrie Pays de Dreux – Portes Euréliennes d’Île-de-France, Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France, Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, Le CLEE, La Région Centre-Val de Loire, France Travail, Polepharma

rue des livraindières rue des livraindières Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
